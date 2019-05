Dragon Ball Z, Thanos si trasforma in Freezer in un'epica illustrazione

Essere antagonisti in un'opera di fantasia è un privilegio. Ma non di quelli assurdi e fraintendibili, ma un onore che grava sulle spalle di un avversario che prima ancora di essere "malvagio" deve essere credibile e coerente. Due personaggi che sposano perfettamente queste caratteristiche provengono da Dragon Ball Z e la saga degli Avengers.

Sta volando verso incassi mai visti prima il successo di Avengers: Endgame, l'ultima fatica dei fratelli Russo che sta letteralmente disintegrando ogni record economico e commerciale. Il film dai mille traguardi, infatti, non possiede solo un cast di attori figli della generazione Marvel più potente fino ad ora, ma anche un antagonista tra i meglio realizzati e fantastici nel panorama mondiale. E il suo nome non potrebbe essere che Thanos.

A rendere speciale l'ultima illustrazione realizzata per il franchise di Dragon Ball Z, ci pensa l'artista Mika_Rottier_Drawing, in calce alla notizia, che unisce le caratteristiche fisiche del Re dei nemici Marvel e l'ormai ex imperatore del Settimo Universo, Freezer. Quest'ultimo personaggio è stato una spina nel fianco dei nostri protagonisti per molto tempo, mettendoli in assidua difficoltà ben più di una volta. Non solo, dunque, la miccia che permise a Goku di superare il suo limite, permettendogli di raggiungere un nuovo e potente traguardo, ma anche fondamentale nell'ultimo arco narrativo del Torneo del Potere su Dragon Ball Super. E a proposito della celebre trasformazione di Goku, non potete non ammirare la fantastica illustrazione del nostro eroe in Super Saiyan nella saga dell'omonimo Freezer.

Questo disegno, inoltre, è diventato virale molto velocemente, a seguito di un crossover ben realizzato e apprezzato, con una resa cromatica di tutto rispetto e i caratteri iconografici distintivi di entrambi i temibili antagonisti. Il risultato è di tutto rispetto, e non potevamo esimerci dal condividerlo con voi.

E voi, quindi, che ne pensate dell'illustrazione? La trovate assurda o un'idea ben ideata e realizzata?