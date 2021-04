Dragon Ball Z: il momento più toccante di Vegeta in questa street art

Per colpa di chi si diverte a imbrattare i muri della propria città scrivendo inutili frasi d'amore o politicamente scorrette, la street art è stata catalogata come spazzatura realizzata da incivili. Questo stile, però, si può considerare come arte contemporanea e questo capolavoro dedicato a Dragon Ball Z ne è una dimostrazione.

Realizzata dall'artista Instagram Velazquez_Art, questa wall art porta i fan di Dragon Ball Z a rivivere una delle scene più toccanti di Vegeta, nonché una delle migliori dell'intero franchise. Durante il 25° Torneo Tenkaichi, Vegeta si lasciò influenzare dall'energia malvagia del mago Babidi per ottenere un istantaneo power-up e poter finalmente battere il suo eterno rivale Goku. La sfida tra i due, però, venne interrotta dalla comparsa del temibile Majin Bu.

Questa saga ha permesso ai fan di scoprire la vera natura di Vegeta, conosciuto fino ad allora per essere un guerriero orgoglioso, spietato e privo di rimorsi. Per proteggere suo figlio Trunks e sua moglie Bulma dalla spietata minacci dettata da Majin Bu, il Principe decise di sacrificare la propria vita. "Trunks, Bulma... Questo lo faccio per voi. E si, persino per te, Kakarot", furono le sue ultime parole.

Uno dei momenti più alti del franchise creato da Akira Toriyama, che ha consacrato definitivamente il principe come uno dei personaggi più amati dalla community. Realizzato con delle bombolette spray su di un muro della città di Forth Worth, Stati Uniti d'America, questo esempio di street art è un vero e proprio capolavoro. E nella vostra città è presente qualche opera del genere?

Con questa figure, invece, riviviamo anche la battaglia tra Goku Super Saiyan 3 e Janemba di Dragon Ball Z. Scopriamo il motivo per cui Goku non poté salvare la Terra nel futuro di Dragon Ball Z.