Dragon Ball Z: Torishima parla dell'inadeguata collaborazione odierna tra mangaka e editor

Nel settore dei manga una delle figure chiave è l’editor, affidato alla casa editrice ad un autore per seguirlo nel corso delle produzione di una serie. Nel corso degli ultimi anni però tale figura sembra meno rilevante, e sulla questione si è espresso Kazuhiko Torishima, storico editor di Dragon Ball ed ex caporedattore di Shonen Jump.

Kazuhiko Torishima ha svolto un lavoro eccellente agli albori della carriera di Akira Toriyama, seguendolo prima nella serializzazione di Dr. Slump e Arale e successivamente per la prima metà di Dragon Ball. Attivo dal 1976 Torishima ha vissuto in prima persona l’evoluzione del settore, la nascita di nuove figure all’interno dell’industria, e l’avvento dei mezzi tecnologici che oggi praticamente tutti i mangaka usano per velocizzare e rendere meno pesante il loro lavoro.

In un’intervista con Weekly Ochiai Torishima ha avuto l’opportunità di discutere di vari aspetti della situazione odierna, andando a sottolineare come gli autori di oggi sbagliano a dare poco peso agli editor, arrivando in determinati casi a scontrarsi con la loro visione pur di mantenere libertà autoriale. Parlando della questione Torishima si è rivolto soprattutto agli editor di ONE PIECE, per quanto, secondo lui, Eiichiro Oda ha talento a sufficienza per poter continuare la serie senza aver bisogno di consigli.

Una considerazione importante, poiché Torishima, che tra il 1996 e il 2001 fu editor-in-chief di Weekly Shonen Jump, fu tra i detrattori di ONE PIECE, e definì la storia come noiosa, per poi doversi ricredere negli anni successivi, quando era ormai chiaro che l’opera di Oda stava andando incontro ad un successo senza pari. Rimane però il fatto che, nella visione di Torishima, non tutti i mangaka sono come Oda, e quindi dovrebbero aprirsi di più alla guida degli editor. Qual è la vostra opinione a riguardo? Ditecelo nei commenti.

