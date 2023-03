Dragon Ball Z: Toriyama e animatori hanno odiato questo cattivo, ecco chi è e perché

Akira Toriyama ha creato alcuni dei villain più iconici del mondo di anime e manga. Con il suo Dragon Ball ha completamente riscritto i canoni dello shonen di combattimento, rendendo anche Weekly Shonen Jump la rivista di manga più famosa al mondo, ma molto lo si deve non soltanto al suo protagonista Goku, ma anche ai nemici affrontati nel tempo.

Cell è uno dei personaggi principali della saga degli androidi di Dragon Ball Z. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta come un essere organico-artificiale creato dallo scienziato del Red Ribbon, il dottor Gelo. Cell è stato creato con lo scopo di assorbire gli esseri viventi e i loro poteri per diventare il guerriero perfetto, partendo da una base genetica che vede la commistione del DNA dei guerrieri più forti.

Il design di Cell è uno dei più iconici di Dragon Ball Z. Il personaggio ha una struttura corporea a forma di insetto, con ali e una coda lunga e sottile con un pungiglione. La sua pelle è verde e presenta macchie verde scuro, e sono state proprio queste a mettere più volte in crisi non soltanto Akira Toriyama e gli animatori di Toei Animation, dato che in tutte le trasformazioni di Cell non manca questo dettaglio.

Akira Toriyama, in un'intervista al Kanzenshuu, spiega che, durante la fase di creazione di Cell, il suo design apparisse troppo blando e così aggiunse tutti questi punti. Soltanto che è stato questo l'errore più grande del mangaka: il dover disegnare sempre gli stessi punti in maniera conforme in tutti i disegni era davvero pesante. L'animatore Nakatsuru, che prese parte alla stessa intervista, confermò il parere di Toriyama e aggiunse che loro, nell'anime di Dragon Ball Z, ebbero ancora più difficoltà visto che dovevano animare il tutto e aggiungere anche le ombre.

Di conseguenza, se alcuni fan adorano Cell, lo stesso non vale per chi ha dovuto lavorare su di lui.