Dragon Ball Z: Toriyama dedica un'illustrazione a Gohan con il suo nuovo stile

Il franchise di Akira Toriyama sta riservando diverse sorprese al Jump Festa 2020, inaugurando i nuovi progetti del futuro, come l'annuncio di Super Dragon Ball Heroes 2. Per l'occasione, Akira Toriyama ha dedicato un'illustrazione al piccolo Gohan, mostrando al pubblico il suo ultimo stile.

Ogni autore che si rispetti è soggetto a cambiamenti nel corso degli anni. Lo stile grafico tende costantemente ad evolversi insieme alla maturazione, e Akira Toriyama non fa di certo eccezione a questa regola. La sua matita, infatti, ha subito diversi cambiamenti sia durante che dopo il corso della serializzazione di Dragon Ball Z.

Il suo stile attuale è leggermente diverso rispetto a quanto visto durante la saga di Freezer nell'omonimo manga, come potete notare voi stessi con l'illustrazione del piccolo Gohan durante la sua permanenza su Namek allegata in calce alla notizia. Nonostante l'età, il sensei lavora ancora duramente al franchise che lo ha reso celebre in tutto il mondo, continuando a supportare la sua opera magna nell'adattamento animato di Dragon Ball Super.

E a proposito di quest'ultima serie, secondo voi la seconda stagione sarà annunciata domani, durante il corso dell'ultimo panel legato al brand nipponico più famoso al mondo? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento sulle cinque migliori scene di Dragon Ball Z.