Dragon Ball Z: Toriyama voleva rendere il Super Saiyan meno potente?

Ancora oggi è interessante scoprire alcune curiosità e aneddoti legati a Dragon Ball Z, il fulcro del capolavoro di Akira Toriyama nel quale Goku sfoderò per la prima volta il Super Saiyan, quella trasformazione che da quel momento in avanti avrebbe accompagnato i nostri eroi per parecchie avventure.

Originariamente il Super Saiyan non aveva però soltanto un nome diverso, ma anche un sistema diverso di moltiplicazione della forza del protagonista. Durante la Saga di Freezer, all'epoca del debutto dell'iconico power-up, Toryama avrebbe rivelato che un moltiplicatore di 50 volte rispetto al normale, tale era la differenza tra il SSJ e la forma base, fosse effettivamente troppo grande.

Inizialmente, infatti, aveva previsto che il nuovo stadio si limitasse a decuplicare la forza. Sorge però un problema dal momento che Goku aveva già fatto una cosa del genere con il Kaioken, addirittura moltiplicando la sua forza x20. Se così fosse, il SSJ avrebbe decuplicato il Kaioken x20 con un numero che di fatto avrebbe moltiplicato x100 o addirittura x 200 la forma base. Se invece l'autore si stesse riferendo allo stadio iniziale di Goku sin dall'inizio, allora il Super Saiyan non sarebbe mai stato sufficiente nemmeno per mettere in difficoltà Freezer.

Si tratta di un errore di calcolo del sensei, oppure Toriyama ha in seguito deciso soltanto di cambiare il sistema? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.