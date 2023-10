Dragon Ball Z torna con dei nuovi Funko Pop: ecco la squadra Ginew

La prima volta che la Squadra Ginew di Dragon Ball Z è apparsa sul Pianeta Namek come parte delle forze di Freezer, il Capitano Ginew, Recoome, Burter, Jeice e Guldo avevano ciascuno le proprie abilità uniche che li rendevano una "minaccia" per gli Z-Fighters. Tuttavia, Goku e i suoi compagni sono riusciti immediatamente a sconfiggerli.

La squadra Ginew è stata protagonista di questa figure di Dragon Ball Z da ben 1400 euro, che presentava tutti e cinque i combattenti in azione. Adesso, anche Funko Pop ha voluto creare una sua collezione dedicata alla famosa squadra di cattivi di Dragon Ball, di seguito trovate tutti i dettagli.

I fan di Dragon Ball e Funko potranno acquistare la Squadra Ginew in una collezione esclusiva formata da cinque Pop dal negozio GameStop oppure, se desiderano, acquistarli singolarmente. Sicuramente questi combattenti sono meno potenti degli Z-Fighters e tanti altri personaggi comparsi della serie, ma anche loro meritano un'occasione per brillare.

Pensate di aggiungere questi Funko Pop alla vostra collezione personale? A proposito di Dragon Ball Z, c'è una mossa di Goku che non ha mai fallito e no, non è il Kamehameha: riuscite ad indovinare di quale stiamo parlando? Intanto, il franchise di Dragon Ball ha raggiunto anche i McDonald's all'estero con una collezione che farà impazzire tutti i fan dell'opera di Toriyama.