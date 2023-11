Dragon Ball Z live-action come ONE PIECE? No, questo è tutto da ridere

Dragon Ball Z non ha bisogno di presentazione, essendo uno degli anime più amati di tutti i tempi. Gli adattamenti in live action degli anime sono tra le produzioni più rischiose e difficili da realizzare, e forse per questo la saga dei guerrieri Z non ha mai ricevuto un adattamento del genere. A parte alcune produzioni amatoriali ed a basso costo: meglio far ridere volontariamente, che involontariamente, no ?

I ragazzi del canale YouTube Mega64 hanno pubblicato il trailer di quello che sembra un cortometraggio ironico ed un po' trash, che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Considerando che Goku e Vegeta indossano delle parrucche stravaganti e bizzarre tute, che la qualità di costumi ed effetti speciali sembra fatta apposta per far ridere, e che, come cigliegina sulla torta, le mitiche sfere del drago sono in realtà palle da basket dipinte, potete capire il tenore tutto da ridere del prodotto in questione.

"La Saga dei Saiyan in 5 minuti" verrà pubblicato in versione integrale lunedì 20 novembre, ed i presupposti sono esilaranti. Dopo il successo del live action di ONE PIECE di NETFLIX, e con gli avanzamenti nella computer grafica, non sarebbe bellissimo, ma forse anche terrificante, che qualcuno provasse di nuovo a realizzare un live action serio, magari proprio della saga dei guerrieri Z ?

I ogni caso, c'è tanto da dire su questo incredibile anime, ad esempio quali sono i momenti più belli di Dragon Ball? Noi abbiamo provato a stilare una lista di quelle che, a nostro parere, sono le scene più significative di questo anime.

E per quanto riguarda i famosi "episodi riempitivi", i filler che un po' tutti odiamo, abbiamo provato anche a classificare secondo le nostre impressioni i migliori filler di Dragon Ball Z.