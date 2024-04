Dragon Ball Z torna su Prime Video: quale saga è arrivata doppiata in italiano?

La tragica e angosciante scomparsa di Akira Toriyama ha riavvicinato il mondo al mito di Dragon Ball. Quale modo migliore per omaggiare il maestro se non leggere e guardare per l'ennesima volta la sua opera più simbolica? Possiamo rivivere l'avventura di Goku e dei Guerrieri Z grazie ad Amazon e Dynit!

Da diversi mesi a questa parte, su Prime Video è arrivato Dragon Ball Z in italiano. Il catalogo della piattaforma streaming di Jeff Bezos sta accogliendo a poco a poco le varie saghe che compongono l'anime di TOEI Animation. Ma dove è arrivata la storia?

Nel mese di marzo la Saga degli Androidi di Dragon Ball Z è cominciata su Prime Video. Abbiamo rivissuto l'incontro con gli spietati androidi del Dr. Gelo, lo scontro con Cell e la trasformazione in Super Saiyan 2 di Gohan. Ma ora? Da quest'oggi, su Prime Video arrivano altre due storie. Parliamo della Saga il Torneo delle Quattro Galassie e della Saga della High School di Dragon Ball Z.

Il primo dei due è un arco narrativo originale composto da cinque episodi non tratti dal manga. Si tratta di un filler in cui viene raccontato il periodo in cui Goku si trova nell'aldilà dopo la morte per mano di Cell. È in questa storia che conosciamo Paikuhan.

Il secondo arco è invece il preludio alla Saga di Majin Bu. Diverso tempo dopo la sconfitta di Cell, il sedicenne Son Gohan si reca a Satan City per frequentare l'Orange Star High School, luogo in cui incontra Videl. Su Prime Video sono dunque arrivati gli episodi di Dragon Ball Z che vanno dal 195 al 204.

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.