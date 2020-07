Dragon Ball Z: torna lo scontro tra Goku e Freezer in questa fan art infuocata

Ci sono alcuni scontri che hanno fatto la storia del manga shonen. E c'è poco da sorprendersi se molti di questi siano stati presentati in Dragon Ball, manga di Akira Toriyama che è probabilmente il più classico dei fumetti nipponici. Da esso sono poi derivati un sacco di altri manga di valore, ma l'epicità di alcune scene non sarà mai superata.

Tra le battaglie storiche di Dragon Ball si può pensare subito all'acceso scontro tra Goku e Freezer su Namec. Il pianeta fu teatro di uno dei combattimenti più feroci della storia: suddiviso in più fasi, dapprima Goku tentò di uccidere il nemico con l'Energia Sferica, dopo riuscì a trasformarsi in Super Saiyan a causa della rabbia provocata dalla morte di Crilin.

Questa seconda fase dello scontro vide Freezer colpire il nucleo del pianeta per farlo esplodere, in modo tale da assicurarsi che l'avversario non ne sarebbe mai uscito vivo in ogni caso. Ciò innestò una serie di problemi nel pianeta a causa dell'imminente distruzione: lava che sgorgava a fiotti, distruzione e fiamme ovunque.

Questa ambientazione è stata ripresa dal fan A_Risso94 che sul subReddit dedicato a Dragon Ball Z ha postato la sua reinterpretazione dello scontro tra Goku e Freezer. Come si può vedere in basso, l'immagine è davvero infuocata e tetra mentre i due contendenti con un volto indurito se le danno di santa ragione. Lo stile naturalmente non è quello classico di Akira Toriyama, tuttavia l'immagine riesce ad essere comunque accattivante.

Anche il noto artista Dragon Garow Lee ha condiviso la sua versione di Goku VS Freezer.