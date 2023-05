Dragon Ball Z: trasformare Darbula in un biscotto è ora possibile con un dolcissimo merch

Il quarantesimo anniversario di Dragon Ball si avvicina, una importantissima ricorrenza che nel corso dei prossimi mesi verrà accompagnata da progetti, eventi speciali e novità pensate sia per i collezionisti che per i comuni appassionati. A quest'ultima fetta d'utenza è dedicato un merch che ci riporta alla Saga di Majin Bu.

Nel 2024 il manga di Dragon Ball festeggia 40 anni dall'esordio. Il padre dei battle shonen moderni, scritto e disegnato da Akira Toriyama, riceverà numerose onorificenze, la più importante delle quali al momento è il Dragon Ball Super Gallery Project. Anche i fan potranno festeggiare l'opera acquistando prodotti inediti, come ad esempio l'abbigliamento della collezione Lee x Dragon Ball. Oltre a ciò, sul mercato è arrivato un pezzo che riporta a uno dei momenti più terrificanti della Saga di Majin Bu.

Raccolta l'energia di Vegeta, che si era lasciato controllare da Babidi, il grande mago e il signore degli inferi Darbula risvegliarono Majin Bu. Una volta compreso il catastrofico errore commesso, Darbula cercò di uccidere Bu infilzandolo con un giavellotto. Questi tuttavia, oltre a non subire alcun danno, di tutta risposta trasformò Darbula in un gustoso biscotto che parzialmente placò la sua fame.

Per ricordare questo momento iconico, è in arrivo sul mercato uno stampino in silicone per replicare la sagoma dei "biscotti Darbula". Con questa formina è ovviamente possibile creare deliziosi cubetti di ghiaccio, ghiaccioli, gelatine e quant'altro.