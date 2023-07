Dragon Ball Z: la prima trasformazione in Super Saiyan di Goku nella figure di DMS

Pochi momenti nella storia dell’animazione giapponese sono riusciti a coinvolgere ed emozionare milioni di spettatori come l’incredibile trasformazione di Goku nel leggendario Super Saiyan, che si è evoluto ulteriormente nel corso degli anni di serializzazione di Dragon Ball, ed ecco una speciale figure dedicata a quell’indelebile sequenza.

Pur essendo un personaggio dall’animo buono e puro, la rabbia immensa provata nel vedere Crilin, il suo migliore amico, brutalmente ucciso dall’Imperatore Galattico Freezer ha fatto diventare Goku uno dei più temibili combattenti dell’universo nato dalla mente del maestro Akira Toriyama. Sia nel manga che nell’anime, Goku impiega diversi momenti a raggiungere il nuovo stadio, e si nota distintamente il passaggio continuo dei suoi capelli scuri al biondo caratteristico della trasformazione.

Per questo gli artisti di DMS Studio hanno deciso di ricordare quel momento realizzando diverse versioni di Goku, rappresentato con i capelli neri e gli occhi completamente bianchi mentre accumula energia, e rabbia, sia biondo con le pupille verde acqua, e anche in una versione intermedia, in cui i capelli appaiono biondi ma con marcate sfumature scure. Alta 32 centimetri, la figure in questione arriverà sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, e per chi volesse aggiungerla alla propria collezione è già prenotabile al prezzo di 285 euro, nel quale è compresa anche la figure dell’esplosione di Crilin.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, ecco un bel cosplay di Videl, e vi lasciamo all’addio di Goku immortalato in una splendida figure di Clouds Studio.