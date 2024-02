Dragon Ball Z: tutte le trasformazioni di Cell spiegate, fino al Max

Introdotto nella saga degli androidi di Dragon Ball Z l’inquietante creazione perfetta del Dr. Gelo, Cell, è diventato rapidamente uno dei personaggi più terrificanti della serie, nonché apprezzati dai fan. Dato il suo ritorno nel film Super Hero, ripercorriamo insieme la sua evoluzione nel corso del franchise, analizzando tutte le sue forme.

Iniziamo dalla cellula larvale trovata dai protagonisti che doveva contenere una forma poco evoluta e primordiale dell’androide, formatosi dall’immissione del codice genetico di potenti guerrieri, quali Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer e addirittura Re Cold. Passiamo poi al Cell Imperfetto, caratterizzato da un aspetto veramente inquietante, che richiama molto più gli insetti rispetto alle forme successive. Già in questa forma, però, Cell riesce a seminare terrore e ad assorbire energia consumando esseri viventi attraverso il suo pungiglione. Nonostante fosse abbastanza debole, riuscì comunque a sconfiggere Crilin e Piccolo, e a tenere testa a C-16.

Cell semi-perfetto è il risultato dell’assorbimento di C-17. In questa forma il volto di Cell sembra decisamente più umano, il corpo appare più muscoloso, e il pungiglione cambia colore, da verde diventa arancione. Oltre ad una forza maggiore, Cell ottiene anche una grande resistenza ma non è ancora in grado di sconfiggere Goku trasformato in Super Saiyan.

Cell Perfetto è la forma più conosciuta dell’androide e scaturisce dall’assorbimento di C-18. In questa forma, molto più snella ed elegante, Cell riesce a sconfiggere facilmente sia Vegeta che Trunks prima del torneo organizzato da lui stesso. Inoltre, Cell dimostra anche di aver raggiunto una grande intelligenza e abilità strategica, e piuttosto che puntare al dominio assoluto della Terra, preferisce donare al pianeta una seconda opportunità organizzando il Cell Game, desideroso di misurarsi con i Guerrieri Z dopo un loro opportuno allenamento.

Cell è anche in grado di raggiungere la massima potenza, equivalente al Super Saiyan del terzo stadio, la forma di Trunks del futuro caratterizzata da un eccessivo ingrossamento dei muscoli, a tal punto da rendere il combattente molto meno agile e veloce. L’arma segreta di Cell si ritrova nella gigantesca e buffa forma autodistruggente, con la quale punta a disintegrare il pianeta Terra, che viene nuovamente salvato dal tempestivo intervento di Goku, che teletrasporta l’androide sul pianeta di Re Kaioh.

Non ancora distrutto, però, Cell si rigenera e torna sulla Terra nella sua forma super perfetta. Identica alla forma perfetta, questa evoluzione è caratterizzata da dei fulmini che circondano l’aura di Cell, diventato molto più potente grazie alle cellule Saiyan presenti nel suo DNA. Infine, anni dopo gli eventi della saga degli androidi, l’androide torna come Cell Max, gigantesca forma molto simile al Cell Imperfetto ma dove spicca il colore rosso. Riuscendo a tenere testa a Orange Piccolo e Gohan Beast, questa è indubbiamente la trasformazione più potente di Cell, anche se i fan l’hanno ampiamente criticata per aver snaturato il villain come era stato presentato in Dragon Ball Z.

In conclusione, ecco le 5 trasformazioni peggiori di tutto l’anime, e vi lasciamo ad una spettacolare statua dedicata a Vegeta e Nappa.