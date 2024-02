Dragon Ball Z, tutte le trasformazioni di Majin Bu comparse nella serie

Majin Bu, uno dei cattivi più iconici del panorama anime e manga, irrompe nell'arco narrativo di Dragon Ball Z a lui intitolato, sconvolgendo il mondo con la sua potenza distruttiva. Goku e i suoi amici si ritrovano ad affrontare una sfida immensa, scontrandosi con le diverse forme di Bu, ognuna più potente della precedente.

Majin Bu (pura innocenza) - Introdotto all'inizio della saga, il Bu buono si presenta con un aspetto infantile e un'indole giocosa, celando però una forza inaspettata. Nato dalla fusione del Bu originario con il Gran Supremo Kaioshin, il suo animo gentile rappresenta l'influenza positiva del dio. Separatosi dalla sua controparte malvagia, diventa un prezioso alleato degli Z-Fighter.

Majin Bu (pura malvagità) - La parte malvagia di Bu, separatasi dal buon Bu, assume un aspetto sinistro e mostruoso. Incarnazione della distruzione pura, possiede una forza immensa e una furia incontrollata.

Super Bu - Dopo aver assorbito il buon Bu, Super Bu diventa la forma dominante per la maggior parte della saga. Il suo corpo muscoloso e la sua potenza offensiva aumentano esponenzialmente, devastando il pianeta.

Super Bu assorbito Piccolo - L'assorbimento di Piccolo dona a Super Bu una mente tattica di prim'ordine, rendendolo ancora più pericoloso. Pur non riuscendo a sconfiggere Ultimate Gohan, la sua intelligenza strategica si rivela fondamentale nel successivo assorbimento del Saiyan.

Super Bu assorbito Gotenks - La fusione con Gotenks fornisce a Super Bu un'incredibile potenza, che non gli ha tuttavia permesso di sopraffare la forma più potente di Gohan. In ogni caso, in questa forma il villain è riuscito a sorprendere sia Goku Super Sayan 3 che Piccolo, prima che la fusione si esaurisse e Bu si ritrovasse vulnerabile.

Ultimate Bu assorbito Gohan - L'assorbimento di Gohan da parte di Super Bu genera la sua forma più potente: Ultimate Bu. Una calamità ambulante che supera qualsiasi altro cattivo mai visto in Dragon Ball. Per sconfiggerlo, Goku e Vegeta sono costretti a fondersi in Vegeth.

Kid Bu - Alla fine della saga, Majin Bu regredisce alla sua forma originaria: Kid Bu. Bassa e animalesca, questa versione è pura distruzione, priva di ragione e pietà. Pur essendo meno potente di Ultimate Bu, la sua imprevedibilità e il suo sadismo la rendono estremamente pericolosa. Goku Super Saiyan 3 in Dragon Ball Z riesce a sconfiggerlo con una Sfera Genkidama.

Le diverse forme di Majin Bu rappresentano un viaggio nella sua psiche, un'esplorazione delle sue contraddizioni e del suo immenso potere. Un villain iconico che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Dragon Ball.