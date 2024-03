Dragon Ball Z: le tre battaglie più lunghe ed estese di tutta la serie

Agli occhi della Toei, la chiave ideale per tradurre sullo schermo i linguaggi del manga di Akira Toriyama, era quella di enfatizzare gli ipercinetismi della narrazione, pur di sovraccaricare il racconto di un'estensione temporale percepita come naturale e necessaria. Tanto che le battaglie centrali di Dragon Ball Z si prolungano per molti episodi.

È a partire da questi assunti, infatti, che la memoria a cui è stata destinata la seconda serie animata di Dragon Ball nell'immaginario collettivo è rimasta storicamente intrecciata ai grandi combattimenti che ne hanno cadenzato il racconto, di cui una (consistente) porzione è dedicata agli scontri fisici tra i protagonisti, ancor più del manga. Se Toriyama, soprattutto nel passaggio tra i linguaggi episodici e più ludici della sezione iniziale dell'opera a quelli ipercinetici di Z – come abbiamo visto nella panoramica di tutte le serie di Dragon Ball – ha aumentato il tasso di dinamismo del racconto, è pur vero che gli autori della Toei hanno cercato ossessivamente di capitalizzare – riuscendosi – l'alto grado di spettacolarizzazione di cui erano innervate le tavole del maestro, fino a ramificarlo in un orizzonte ancora più dinamico e propulsivo, che avesse nell'estensione temporale la sua matrice e origine.

Ecco allora che alcune particolari battaglie, visibili soprattutto nelle macro-saghe di Namek e degli androidi, hanno mutuato le loro logiche a partire dagli stilemi codificati da Toriyama, per poi integrarli con la natura spettacolarizzante del movimento animato, combinato qui con la necessità di riempire un singolo episodio non di eventi, ma di avvenimenti: fisici, corporali, e quindi veicoli di dilatazione del racconto e dei combattimenti che vi prendono piede. Come risulta lapalissiano dall'analisi dei tre scontri che andremo qui ad illustrare.

La prima vera battaglia in cui Toei ha offerto una dilatazione evidente dei tempi, ancora più corposa rispetto a quella a cui l'adattamento ci aveva abituati nell'arco narrativo dei saiyan, la riconduciamo al (lungo e variegato) confronto tra Freezer e i Guerrieri Z. Ancor prima che arrivasse Goku a risolvere la minaccia, il piccolo Gohan, insieme ai suoi fedeli compagni, sono stati protagonisti di un conflitto radicale, che ha veicolato il proprio orizzonte tensivo attraverso un numero elevato di rivolgimenti e colpi di scena. Durato ben 10 episodi - precisamente dal 77 all'86 – il confronto ha visto gli eroi soccombere uno dopo l'altro ad un'escalation continua di trasformazioni da parte del villain, che hanno occupato una porzione decisamente consistente di narrazione, soprattutto se consideriamo gli innumerevoli combattimenti di cui eravamo stati già testimoni sin dall'inizio della saga. E per restituire concretezza e coerenza alla costante rimodulazione dei valori in campo determinata dall'esibizione dei vari stadi evolutivi di Freezer, gli adattatori hanno pensato di dilatare il racconto anche oltre le tempistiche del manga.

Il secondo combattimento qui preso in analisi concerne uno degli scontri cardinali dell'opera, forse il combattimento da cui Toriyama desiderava far passare tutte le istanze a cui aveva votato fino a quel momento le proprie riflessioni. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball, il momento in cui il figlio di Goku assume la forma di Super Saiyan 2 contro Cell (al culmine di ben 11 episodi, dal 181 al 191) è equivalso nell'anime all'istante in cui il personaggio eviscera il potenziale dei suoi ibridismi cellulari; il preciso momento in cui il ragazzo radica la sua identità di combattente e saiyan ad un'immagine sì guerresca, ma che ci restituisce il cuore puro dell'eroe: proprio perché Gohan arriva qui a trascendere tutte le barriere che ne limitavano l'espressione del potenziale, dopo aver osservato i soprusi a cui è stato sottoposto un essere innocente come l'androide numero 16. Un fenomeno che Z ha sentito il bisogno di capitalizzare per mezzo di una necessaria dilatazione temporale.

Ma ad occupare il gradino più alto del podio dei combattimenti più estesi di Dragon Ball Z, non può che figurare il confronto tra Goku e Freezer. Durato quasi 20 episodi (dall'87 al 105) la battaglia (forse più iconica e importante?) del manga rivive qui in una sequela pressoché infinita di colpi e di rovesciamenti di scenario, in cui la trasformazione in Super Saiyan segna l'istante spartiacque dello scontro, dal punto di vista ideologico e narrativo, ma anche temporale. Se nel manga ogni singola tavola era dominata da un sovraccarico di eventi e intrecci, gli autori dell'anime hanno optato per un andamento più rarefatto, in modo da infondere un ampio respiro alle sequenze di combattimento, senza compromettere l'integrità della storia. E seppur l'incontro sembri a volte prolungarsi oltre i confini della credibilità temporale, agli occhi degli autori di Toei non esisteva altro modo per restituire sacralità ad una trasformazione che è apparsa, per tutti noi, alla stregua di un'epifania.