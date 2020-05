Dragon Ball Z: tremate, Cell è tornato in questo cosplay

Dragon Ball Z è stato costellato da momenti epici e da combattimenti mozzafiato. Lo sanno bene i fan che hanno visto e rivisto più volte la saga più famosa del mondo. La si può rivedere e rivedere, ma le emozioni rimangono quelle della prima volta, specialmente in alcuni epici momenti o quando Goku si lascia andare in qualche risposta delle sue.

Se ci soffermiamo un attimo a pensare ai momenti più emozionanti di Dragon Ball, ovviamente ci vengono in mente il combattimento tra Goku e Freezer, tra Vegeta e Goku, tra Goku e Majin Bu e alla fine, non per importanza, quello tra Goahn ragazzo e Cell (il più epico di tutti, per parere personale!).

Si deve ammettere che Cell è stato un nemico davvero molto ben fatto, costruito per padroneggiare tutti gli stili di combattimento dei più grandi combattenti in circolazione. Attualmente è l'unico, dei tre villain principali di Z, che non è ancora comparso in Dragon Ball Super in cui già abbiamo visto personalità come Bu e Freezer. Molto probabilmente non lo rivedremo mai più, non almeno nell'opera canonica, tuttavia non scorderemo mai l'emozione che ci ha regalato quando ha fronteggiato un Gohan fuori controllo e dal potere incalcolabile (ridateci Gohan, che fine hai fatto?).

A ricordare Cell, il suo Torneo e tutta la memorabile saga degli Androidi (approfittatene per ammirare questo cosplay molto osé di C-18), ci ha pensato questo fan, il quale ha realizzato un costume davvero mozzafiato della creatura umanoide di Dr. Gelo. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il cosplayer di Cell è stato fatto con una tale cura del dettaglio che in risultato finale è da non credere.

Tu cosa ne pensi? Ti piace? Scrivilo pure qui sotto nei commenti.