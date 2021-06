Dragon Ball Z: il triste epilogo dello scontro con Radish in una figure da quasi 1000 euro

Arrivato quasi al livello degli angeli nella nuova opera di Toriyama e Toyotaro, in origine Goku non aveva idea di chi fosse realmente, né tanto meno che un giorno avrebbe combattuto più e più volte per il bene della Terra. A fargli scoprire le sue origini fu Radish. Ripercorriamo la prima saga di Dragon Ball Z in questa figure.

Cinque anni dopo il 23° Torneo Tenkaichi, Goku vive tranquillo con sua moglie Chichi e con il suo neonato figlio Gohan. Un giorno, però, una figura oscura compare dal nulla rivelandogli la verità sul suo passato: Goku non è un essere umano, bensì un orgoglioso guerriero della razza Saiyan inviato sulla Terra per conquistare il pianeta. Rifiutandosi di seguirlo, Radish, fratello del protagonista, rapì il neonato, già capace di un livello combattivo spaventoso.

In seguito a quel dramma, unendosi al suo ex rivale Piccolo, Goku decise di combattere suo fratello per salvare il piccolo Gohan e proteggere gli abitanti della Terra. Lo scontro, però, fu il più difficile mai affrontato fino ad allora. Radish era infatti un guerriero potentissimo e nemmeno collaborando Goku e Piccolo riuscirono a sconfiggerlo.

La battaglia ebbe fine quando, stringendogli la coda e cingendolo a sé, Goku non immobilizzò Radish, lasciandolo inerme dinanzi al Makankosappo di Piccolo. Il Cannone Speciale, però, oltre che uccidere il Saiyan, colpì a morte anche Goku. Questa scena è stata ripresa nella figure da collezione dello studio MRC.

Disponibile in quantità limitatissime a un prezzo di 990 euro, e dalle dimensioni imponenti di 80x50x40, questo pregiatissimo pezzo omaggia uno dei momenti più toccanti e inaspettati dell'intera opera. E voi cosa ne pensate di questa statua?

