Dragon Ball Z: Trunks del Futuro emerge nella figure di DIM Studio

La saga di Dragon Ball Z gode di un merchandising come pochi, merito del capolavoro di Akira Toriyama che nel tempo è diventato una vera e propria icona del panorama culturale giapponese. Uno dei personaggi più omaggiati in questo frangente proviene direttamente dal futuro, ovvero Trunks.

La storia di Trunks del Futuro è tra le più emozionanti del franchise dal momento che la Terra nella sua linea temporale, quasi distrutta a causa degli androidi 17 e 18, si ritrova con l'umanità vicina all'estinzione. Inoltre, il suo rapporto con Gohan, che l'ha reso un uomo oltre che un Super Saiyan, ha commosso tanti appassionati che sperano di rivedere la controparte del futuro del figlio di Goku presto o tardi nella saga principale.

A tal proposito, nelle scorse ore DIM Studio ha presentato il nuovo modellino in scala originale dedicato proprio al figlio del Principe dei Saiyan. L'azienda arricchisce però la figure aggiungendo il piccolo Trunks del presente e la macchina del tempo ormai distrutta. La statuetta è disponibile in edizione limitata in due varianti, 150 pezzi per l'unità in scala 1/4 e 220 per quella in scala 1/6. Il costo, invece, oscilla tra i 300 dollari per la prima e 220 dollari per la seconda.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare figure in edizione limitata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.