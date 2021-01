Dragon Ball Z: Trunks del Futuro è minaccioso in questa statua da oltre 5000 euro

Arrivato nella linea temporale presente per avvisare Goku della sua malattia cardiaca e dell'imminente arrivo degli Androidi, Trunks del Futuro è uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Z. Il figlio del Principe dei Saiyan è tornato per salvare la Terra in questa costosissima statua da collezione.

Realizzata dalla studio MRC, questa figure in scala 1:1 è alta ben 220 cm e rappresenta Trunks mentre sguaina la sua spada, pronto per affrontare Mecha Freezer. Con indosso la sua tipica giacchetta di colore viola, questo straordinario pezzo da collezione presenta dettagli fedelissimi alla controparte animata.

La statua è disponibile in due varianti, una in cui l'erede di Vegeta si è trasformato in Super Saiyan e l'altra in cui è in versione base. Il prezzo è rispettivamente di 5190 euro e di 5390 euro. Qualora non aveste abbastanza spazio in casa o riteneste eccessivo il prezzo, essa è disponibile in ulteriori due varianti.

La prima è un mezzo busto alto circa 90 cm, disponibile a un prezzo di 1290 e 1390 euro, mentre la seconda è la stessa statua ma in scala 1:4, disponibile a un prezzo di 420 euro. Se amate le statue, sono stati presentati otto nuovissimi Funko Pop di Dragon Ball Z, ma quello di Gohan è già sold out. Tutte le evoluzioni di Majin Bu in questa statua in resina di Dragon Ball Z.