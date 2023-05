Dragon Ball Z: Trunks del futuro scruta l'orizzonte nella figure di RP Studios

Nella lunga storia di Dragon Ball Z sono pochi i personaggi secondari ad aver avuto un ruolo centrale paragonabile a quello di Trunks dal Futuro nella saga degli androidi. Tornato nel passato attraverso la macchina del tempo ideata dalla madre Bulma, Trunks ha fatto qualunque cosa in suo potere per salvare la Terra da un oscuro destino.

Nel suo futuro, infatti, il ragazzo era costretto a vivere di stenti cercando di sopravvivere alla continua distruzione seminata dai malvagi C-17 e C-18 creati dal Dr. Gelo. Sapendo della malattia di Goku e di come sarebbero andate le cose qualora non fosse intervenuto direttamente, Trunks ha quindi deciso di viaggiare nel tempo, sventare il ritorno di Freezer in pochi secondi, e allearsi poi coi protagonisti per fronteggiare la minaccia degli androidi.

L’importanza del suo ruolo, ma anche il design originale e l’utilizzo della spada Z, hanno contribuito a rendere Trunks uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Z in pochissimo tempo, e per onorarlo gli artisti di RP Studios hanno presentato una nuova figure, ispirata ad una delle prime tavole pubblicate interamente dedicate a lui. Disponibile in due versioni, in scala 1:6 o 1:4, la figure mostra infatti Trunks, con una ferita sulla guancia sinistra, mentre scruta l’orizzonte di fronte a sé, appoggiato ad una pietra, con al suo fianco la spada donatagli da Kaioshin.

In arrivo tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 160 euro per la versione più piccola, e al prezzo di 210 per la versione in scala 1:4, alta 50 centimetri. Per finire, ecco una riproduzione della macchina del tempo usata da Cell targata Jacks Do, e un bel cosplay di C-18.