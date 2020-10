Dragon Ball Z: Trunks del Futuro sottomette Cell nella splendida figure di Temple Studio

In numerosi sondaggi in cui vengono evidenziate le preferenze dei fan in merito ai personaggi di Dragon Ball Z le prime posizioni vengono raggiunte da due eroi estremamente apprezzati dalla community, ovvero Gohan e Trunks del Futuro. La loro turbolenta storia in un futuro diverso da quello "originale" ha infatti affascinato migliaia di fan.

La popolarità del figlio di Vegeta in chiave futuristica è tale che anche in Dragon Ball Super ha fatto il suo gradito ritorno in un arco narrativo dedicato. Come se ciò non bastasse, qualche rumor sembra preannunciare il suo ritorno anche nel sequel tanto acclamato di Super, seppur non vi siano alcune conferme a riguardo.

La sua incredibile storia lo ha portato nel passato per potersi allenare e sconfiggere finalmente gli androidi n° 17 e 18 che nel futuro alternativo hanno messo a soqquadro l'intero pianeta. Tornato a casa dopo la fine dell'arco narrativo, il saiyan non ha perso tempo a sconfiggere i due cyborg e lo stesso Cell. Temple Studio ha per questo voluto omaggiare la sconfitta del mostro creato dal Dr. Gelo in un'epica statuetta, la stessa allegata in calce alla notizia, che ritrae il personaggio sopra una riproduzione della macchina del tempo dopo aver messo al tappeto il villain. La figure in questione è proposta in due differenti varianti, in scala 1/4 e 1/6, proposte rispettivamente al prezzo di 362 e 271 euro. La spedizione, invece, è attesa per il mese di marzo 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace?