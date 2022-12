Dragon Ball Z: un Trunks dal futuro in stile cyberpunk nell'artwork di un fan

L’introduzione del personaggio di Trunks dal Futuro ha comportato importanti stravolgimenti nell’universo di Dragon Ball. La possibilità di spostarsi tra varie linee temporali è stata infatti la base per altri eventi e storie che fanno oggi parte del franchise, ma cosa sarebbe successo se Trunks fosse arrivato da un futuro in stile cyberpunk?

Nato a partire dai primi anni ’80, e diventato celebre grazie ai romanzi di pionieri di quell’immaginario, come William Gibson e Bruce Sterling, il cyberpunk è un genere narrativo in cui si immagina un futuro distopico, dove il progresso della tecnologia risulta impressionante e integrato in ogni aspetto della vita quotidiana, ma la società si rivela estremamente oppressiva nei confronti della popolazione.

L’uscita di Cyberpunk 2077 ha trainato un interesse globale per il genere, e un appassionato di Dragon Ball, @inhyuklee, ha immaginato come sarebbe il design di Trunks del futuro se avesse vissuto in un universo cyberpunk. Il risultato è l’illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina, dove il Saiyan appare con una giacca e dei pantaloni cargo molto più simili a quanto visto nei film o nei videogiochi del genere. A colpire è la spada resa in maniera decisamente più futuristica e originale rispetto alla lama donata da Tapion a Trunks nella serie. Cosa ne pensate di questa rivisitazione in stile cybperunk di Trunks? Ditecelo nei commenti.

