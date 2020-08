Dragon Ball Z: Trunks incontra Ritorno al Futuro in una simpatica fanart

Uno dei personaggi introdotti in Dragon Ball Z , Trunks del Futuro, oltre ad aver ottenuto un enorme successo tra gli appassionati, è stato in grado di sconvolgere la time line principale più di una volta, prima apparendo all'inizio della saga degli Androidi e tornando successivamente in Dragon Ball Super con il suo arco narrativo dedicato.

Con il debutto di Trunks del Futuro, i viaggi nel tempo sono diventati parte integrate dell'universo creato da Akira Toriyama, e vista anche la presenza di una macchina del tempo, creata dalla Bulma del Futuro, era inevitabile qualche riferimento alle più grandi opere che hanno trattato questo tema.

Pensando ai celebri film Ritorno al Futuro, l'artista @lumlum_01 ha reinterpretato la locandina della seconda pellicola sostituendo ai personaggi di Marty McFly e Doc rispettivamente Trunks e sua madre Bulma, vicino all'indimenticabile DeLorean. Con uno stile unico, simpatico e rispettando i dettagli dei design originali, con l'unica aggiunta del simbolo della Capsule Corporation, il disegno è un perfetto crossover tra la trilogia cinematografica diretta da Robert Zemeckis e il manga di Toriyama.

Cosa ne pensate di questo omaggio che ha unito due importanti media?