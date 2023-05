Dragon Ball Z: Trunks e la macchina del tempo in una maestosa statua da 1000 euro

La saga degli androidi di Dragon Ball Z ha segnato il debutto di uno dei personaggi più apprezzati: Trunks dal Futuro. Oltre al figlio di Bulma e Vegeta, una delle grandi novità della serie in quell’occasione è stato l’inserimento dei viaggi nel tempo attraverso una speciale macchina ideata proprio dalla scienziata della Capsule Corporation.

Grazie alla macchina del tempo Trunks è riuscito a tornare indietro nel passato, ritardare la morte di Son Goku per una rara malattia cardiaca grazie ad un farmaco proveniente dal futuro, e anticipare la minaccia degli androidi creati dal Dr. Gelo. Trunks è rimasto anche al fianco dei Guerrieri Z nei mesi di preparazione per il Cell Game, allenandosi al fianco del padre nella Stanza dello Spirito e del Tempo e raggiungendo il secondo stadio del Super Saiyan.

Per celebrare il personaggio, e la sua abilità con la spada Z, gli artisti di Last Sleep Studio hanno realizzato la figure che potete vedere nelle immagini in calce. Disponibile in due versioni, dove a differire sono unicamente le dimensioni, 53 centimetri di altezza della S- contro i 75 centimetri della S, la figure arriverà sul mercato tra il primo e secondo trimestre del 2024, ed è già prenotabile al prezzo di 585 euro o 950 euro.

Trunks appare scatenato fuori dalla macchina del tempo, ricreata con un’ottima cura nei dettagli, mentre sfoggia una delle rapide tecniche della spada, rappresentata con buoni effetti. Inoltre, sarà possibile cambiare il volto di Trunks, con la sua versione Super Saiyan.

In conclusione, vi lasciamo ad un set fan made di BrickHeadz dei personaggi della saga di Cell, e vi lasciamo alla curiosa questione riguardante il falso Super Saiyan apparso originariamente nell’anime di Dragon Ball Z.