Dragon Ball Z: Trunks alla massima potenza in una nuova figure da collezione

L’entrata in scena di Trunks dal futuro, che in pochissimi istanti riesce a sconfiggere, con una spada, il terribile imperatore galattico Freezer, rappresenta ancora oggi uno dei momenti più stupefacente di Dragon Ball Z. Per ricordare e celebrare la rilevanza di Trunks nella saga degli androidi Original Intention ha presentato una nuova figure.

Senza il viaggio temporale intrapreso da Trunks, infatti, Goku non avrebbe avuto il tempo necessario per prepararsi alla minaccia rappresentata dagli androidi creati dal Dr. Gelo, a causa della sua malattia cardiaca. Allo stesso modo i restanti guerrieri Z non sarebbero riusciti ad allenarsi a sufficienza per cercare di contrastare l’incredibile potenza dei cyborg e successivamente di Cell.

Ed è proprio durante la serie di battaglie contro Cell che Trunks sfoggia il suo massimo potenziale raggiunto durante gli allenamenti col padre Vegeta all’interno della Stanza dello Spirito e del Tempo. Trasformandosi in Super Saiyan Full Power, Trunks raggiunge un livello impressionante di potenza, portando il suo corpo al limite, come si nota nella figure di Original Intention, presentata con le immagini riportate nel post in calce.

Costruita su una base circolare dove è riportato il logo di Dragon Ball Z, la figure appare realizzata con cura, dall’esplosione dell’aura di Trunks fino alla resa dell’armatura da battaglia e al bianco dei suoi occhi. Alta 50 centimetri, la statua sarà disponibile a partire dal secondo o terzo trimestre del 2023, ma è possibile già prenotarla al prezzo di 360 euro. Diteci cosa ve ne pare nei commenti.

