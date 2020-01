Dragon Ball Z: Trunks si veste da samurai in una delle action figure più belle di sempre

Il mondo delle action figure danno campo libero alla creatività, permettendo alle compagnie di esternare il proprio talento nelle più disparate opere. Un recente modellino in scala di Dragon Ball Z, infatti, ha fatto impazzire i fan grazie allo straordinario soggetto ritratto.

Appena qualche giorno fa, PPAP Studio aveva realizzato una delle statuette in alta qualità di Paikuhan, riscuotendo un enorme successo da parte della community. Questa volta, l'asticella è passata tra le mani di P.D Studio, che ne ha approfittato per proporre qualcosa di nuovo ma allo stesso tempo geniale. L'action figure in questione, dunque, propone un fantastico Trunks Super Saiyan nelle vesti di un Samurai, con il supporto di un'attenzione ai dettagli a dir poco maniacale.

Dalle dimensioni consistenti di 65 x 55 x 55 (in cm), la statuetta sarà disponibile in edizione limitata solo a partire dalla seconda metà del 2020. I preordini, tuttavia, sono al momento già disponibili sul sito ufficiale all'esorbitante prezzo di 456 euro, a cui si aggiungo le eventuali spese di spedizione. Ad ogni modo, l'epicità di Trunks Samurai potete ammirarla grazie alle prime foto riportare in calce alla notizie dalle diverse angolazioni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala realizzato da P.D Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ammirato questa straordinaria illustrazione dell'artista Dragon Garow Lee.