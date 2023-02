Dragon Ball Z: l'Ultra Istinto è ancor più perfetto con lo stile di 'Z'

Lo stile tradizione di 'Z' è una caratteristica iconica della serie animata a cui gli appassionati sono tanto legati e che in un primo momento ha suscitato pure perplessità in merito al comparto tecnico di Dragon Ball Super. Il design dei personaggi con lo storico tratto, in effetti, continua ad essere visivamente appagante.

In più di un'occasione i personaggi del sequel sono stati ridisegnati con il vecchio stile, basti pensare a questa illustrazione dedicata a Golden Freezer, sintomo che il tratto a cui TOEI Animation ci aveva abituato negli anni '90 sia ancora molto apprezzato. Le manifestazioni di creatività dedicate alla saga si arricchiscono dunque quotidianamente di omaggi a tema, come l'ultima creazione di Lederle20.

Il noto artista, un volto conosciuto per il franchise, ha infatti realizzato recentemente una nuova rappresentazione grafica, la stessa apprezzabile in calce alla notizia, dedicata all'Ultra Istinto Perfetto di Goku. La forma più potente del nostro eroe, dunque, viene ridisegnata con lo stile di Dragon Ball Z, una scelta di design accolta con molto clamore da parte del pubblico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art di Lederle20, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.