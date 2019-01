Dragon Ball Z: una fan art immagina una versione alternativa di Son Gohan

Nonostante non abbia ricevuto molto spazio in Dragon Ball Super, Son Gohan resta uno dei personaggi di maggiore spicco in Dragon Ball Z. Per questo un fan ha rielaborato un suo vecchio sketch in stile anime in cui propone una versione alternativa del figlio di Goku.

Ci riferiamo, in particolare, alla rielaborazione di uno sketch che Akira Toriyama svelò non molto tempo fa, nel quale l'autore mostrava una versione mai utilizzata di Son Gohan in età adulta - in riferimento, ovviamente, all'arco narrativo di Majin Bu.

Quel Gohan appariva molto più simile alla sua versione adolescente, con i capelli alzati lateralmente e un outfit decisamente più moderno e, per certi versi, simile a Trunk del Futuro. La bozza, però, non ha mai visto la luce, poiché il figlio di Son Goku ha poi ricevuto un character design sostanzialmente diverso dal concept iniziale.

Qualche fan, però, deve aver gradito l'idea originale dietro le sembianze del guerriero supremo e, per questo motivo, un utente ha realizzato una fan art in cui immagina quella versione di Gohan in versione anime. Cosa ve ne pare? Preferite l'aspetto canonico o vi sarebbe piaciuto vedere il futuro marito di Videl con quel look?

Vi ricordiamo che la storia di Dragon Ball Z sta per essere raccontata da una prospettiva inedita: è di pochi giorni fa, infatti, l'annuncio relativo a un videogioco di genere action RPG intitolato provvisoriamente Project Z.