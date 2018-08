Dragon Ball Z: uno sketch di Yuya Takahashi ci mostra un Goku particolarmente adirato!

In attesa che venga rilasciato Dragon Ball Super: Broly, sempre più influenti personalità che, negli anni, hanno contribuito all’espansione del fortunato franchise di Akira Toriyama, stanno dedicando i loro bozzetti ai personaggi del brand. Yuya Takahashi, in particolare, solo nell’ultimo mese ha disegnato Goku quasi una decina di volte!

Dopo averci regalato alcuni sketch dedicati alle versioni di Goku comparse in Dragon Ball, Dragon Ball Z e persino Dragon Ball GT, il fenomenale illustratore di Dragon Ball Super ha pubblicato via Twitter uno splendido bozzetto che sembra voler richiamare la primissima trasformazione dell’eroe in Super Saiyan.



Visionabile in calce all’articolo, lo sketch realizzato da Takahashi ci mostra un Goku particolarmente adirato e ormai prossimo a diventare il più grande incubo di Freezer. Come di certo ricorderete, proprio il terribile alieno provocò la trasformazione del Saiyan, il quale dovette assistere impotente alla seconda morte del suo migliore amico, Crilin. Non trovate anche voi che questo sketch così nostalgico sia assolutamente perfetto?

Dragon Ball Super: Broly esordirà in Giappone nel mese di dicembre, per poi approdare in Nord America nel corso di gennaio 2019. Sfortunatamente non sappiamo ancora se e quando la pellicola giungerà anche nel nostro paese, ma la produzione ha già annunciato di star lavorando alla release globale del film. Tutto lascerebbe dunque pensare che la pellicola, prima o poi, sarà disponibile in tutti i paesi del mondo, Italia inclusa.