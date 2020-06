Dragon Ball Z: in uscita un nuovo Funko Pop di Gohan Super Saiyan 2

Se siete collezionisti di Funko Pop della serie Dragon Ball Z allora tremate, perché presto sarà disponibile all'acquisto una bellissima e nuovissima figure dedicata a uno dei personaggi più amati della saga: Gohan. Sebbene Dragon Ball Super non gli abbia dato le giuste attenzioni, il figlio di Goku rimane comune tra i combattenti più amati.

Ricorderete tutti, senza sforzo alcuno, il momento in cui Gohan ha brillato al massimo del suo splendore. Quando ancora solo un ragazzino ha dimostrato di essere il degno figlio di suo padre sfoggiando l'imbattibile forma di Super Saiyan 2 in grado di sconfiggere il temibile e fortissimo Cell. Anche se nel corso di Dragon Ball Z, Gohan ha avuto altri momenti degni di nota, come quando ha combattuto contro Majin Bu utilizzando la sua forma Suprema, il combattimento contro l'androide è, sicuramente, quello che più rende onore al personaggio.

Ebbene, l'azienda americana Funko, ha deciso di creare e mettere in commercio una figure della linea Pop, proprio dedicata al leggendario Gohan Super Saiyan 2. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il modellino ritrae il personaggio trasformato e con i consueti indumenti viola che indossava durante quella saga.

