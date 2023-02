Dragon Ball Z: un utente ha usato l'intelligenza artificiale per rendere l'anime Full HD

Nonostante siano passati così tanti alla dalla prima messa in onda di Dragon Ball Z, l'anime continua ancora oggi ad affascinare il pubblico grazie ad uno stile accattivante per quanto retrò. Ecco, tuttavia, cosa succede quando la serie viene trasposta in Full HD.

Lo stile di Dragon Ball Super ha completamente rivoluzionato l'aspetto grafico del franchise, mutato più volte in seguito attraverso gli ultimi due lungometraggi cinematografici. Eppure, il tratto artistico di 'Z' continua ad essere apprezzato e valorizzato dalla community, come dimostra anche questa illustrazione di Goku Super Saiyan Blue.

Ad ogni modo, nelle scorse ore ha fatto parlare di sé l'ultimo lavoro di un utente di Reddit, un certo VR_Angel, che ha trasformato una sequenza dell'anime, quella dello scontro tra Goku e Piccolo, in Full HD. A rendere il tutto più straordinario, oltre al miglioramento della qualità dal formato SD, è che l'utente si è servito dell'intelligenza artificiale per raggiungere questo risultato che appare più pulito rispetto alla versione granulosa, seppur affascinante, ma originale. Potete confrontare voi stessi la nuova versione con la serie storica attraverso le due clip allegate in calce alla notizia.

E voi, invece, quale preferite tra le due sequenze, quella originale o quella in Full HD ma realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.