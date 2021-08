Dragon Ball Z: Vegeta aderisce alla campagna di vaccinazione in un'irriverente TikTok

Da quasi ormai due anni, la pandemia da coronavirus ha sconvolto le nostre vite e, nonostante l'arrivo dei vaccini, la situazione non sta facendo altro che aggravarsi con la pericolosa variante Delta. Per sfuggire al Covid-19, anche Vegeta ha deciso di aderire alla campagna di vaccinazione in un video fanmade di Dragon Ball Z.

Vegeta potrà anche aver raggiunto il Super Saiyan Blue, essere stato addestrato da Beerus in persona, aver combattuto i più pericolosi tiranni dell'Universo, ma a quanto pare ha paura di una semplice siringa. Nel divertente video TikTok immaginato da un fan, infatti, il Principe dei Saiyan è esploso dalla rabbia dopo aver ricevuto la sua dose di vaccino.

Come potete vedere nella clip in calce, l'utente si è posizionato davanti al suo televisore, ha preso una siringa e ha vaccinato Vegeta, il quale però non l'ha presa molto bene. Dopo la puntura, il Saiyan ha urlato dal dolore. Assistendo alla scena, suo figlio Future Trunks è partito alla caccia del presunto "dottore".

Non abbiate paura come Vegeta e non reagite come Mirai Trunks, d'altronde si tratta di una piccola punturina! Che il Principe dei Saiyan sia stato vaccinato con una dose di AstraZeneca? Toriyama lo odia? Ecco l'opinione dell'autore di Dragon Ball su Vegeta. Ecco un Vegeta in versione femminile in questo cosplay bodypaint di Dragon Ball.