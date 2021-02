Dragon Ball Z: Vegeta appare su un'auto personalizzata da un fan

Tra i personaggi più amati di Dragon Ball Z spicca il principe Vegeta che nel coso degli anni è stato protagonista di numerose opere create dagli appassionati. L'ultimo di questi omaggi è stato impresso su un'automobile. Vediamolo insieme.

L'eterno rivale di Goku venne introdotto nella serie a partire dalla saga dei Saiyan. Egli si presentò come il più forte tra i sopravvissuti della sua razza ed affrontò il protagonista dando vita ad una memorabile battaglia che lasciò entrambi i guerrieri in fin di vita. L'uomo giunse sulla terra per impossessarsi delle Sfere del Drago ed inizialmente presentava un'indole malvagia uccidendo senza pietà numerosi innocenti e persino il proprio compagno Nappa.

Essendo Vegeta ufficialmente al servizio di Freezer al tempo della sua prima apparizione, egli indossava l'equipaggiamento tipico dei soldati del tiranno, attrezzatura a cui un fan si è ispirato per la realizzazione di un particolare omaggio.

Al termine della news possiamo notare la foto dell'automobile personalizzata in cui, sul lato posteriore, appare il Saiyan con uno sguardo orgoglioso. Sul suo occhio sinistro sono presenti i fanali della vettura che simulano lo scouter del guerriero, ovvero il dispositivo che permette di misurare il livello di combattimento dei propri avversari.

Voi cosa ne pensate di questa realizzazione? Fatecelo sapere con un commento.

