Dragon Ball Z: Vegeta in un cosplay femminile da Over 9.000

Vegeta fu uno dei primi nemici importanti dell'anime di Dragon Ball Z, e il suo scontro con Goku decretò il termine della saga dei Saiyan, gettando le basi per quella di Freezer. Col tempo però Vegeta è passato dalla parte dei buoni ed è diventato uno dei personaggi più amati del mondo di Akira Toriyama a causa del suo carattere orgoglioso.

I fan di Dragon Ball Z hanno quindi nel corso degli anni dedicato tanti cosplay a Vegeta. Il principe dei saiyan ha conquistato tutti con le tante armature apparse tra Dragon Ball e Dragon Ball Super e, ogni tanto, ha anche affascinato presentandosi in versione femminile. E proprio con un genderbender arriva un cosplay over 9000 di Molecular Agatha.

In calce possiamo osservare la pagina Instagram della modella che ha deciso di fare un cosplay di Vegeta al femminile mostrandosi in due foto. La prima è vista di spalle mentre la seconda è frontale con una posa da combattimento. In versione Super Saiyan, Vegeta indossa la tuta blu attillata e l'armatura senza spalline bianca e marrone che gli abbiamo visto avere a partire dalla saga di Freezer. Vi piace questo cosplay dell'orgoglioso principe dei saiyan?

