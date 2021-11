Dragon Ball Z, Vegeta incontra Akira in questa straordinaria locandina fanart

Dragon Ball è un'opera che è ormai da tanto tempo nell'immaginario popolare di praticamente chiunque, un brand che ha contribuito a rendere migliori le infanzie di intere generazioni di appassionati.

Ancora oggi il capolavoro di Akira Toriyama vanta una community di milioni di fan che dedicano quotidianamente alla serie manifestazioni di creatività. Ma non solo, anche Akira di Katsuhiro Otomo è entrato nell'immaginario popolare di tutti i fan di animazione giapponese.

L'ultima di queste manifestazioni di creatività è opera nicocolors, talentuoso artista che ha unito i due amati brand in delle locandine fanart, inserendo i personaggi di Dragon Ball Z all'interno delle note locandine di Akira.

Quest'ultima vede rappresentato Vegeta e la sua navicella spaziale sostituendo Kaneda e la sua moto. In fondo alla locandina, al posto dei classici crediti, troviamo una breve descrizione lasciata dall'artista per ringrazia i suoi follower e annunciare che presto arriveranno altre fanart del genere.

"Basato sul romanzo a fumetti "DRAGON BALL" di AKIRA TORIYAMA. Questo pezzo è basato sul famoso poster del romanzo a fumetti AKIRA di Katsuhiro Otomo. Ho sostituito Shotaro Kaneda con "Vegeta" di Dragon Ball e la moto di Kaneda con un'Attack Ball. Sto anche lavorando su molte altre fan art in collaborazione tra AKIRA e Dragon Ball. Vi prego di cogliere l'occasione per seguire iquesto account. E grazie a tutti i miei follower che mi supportano sempre. Non vedo l'ora di vedere altri vari lavori su Dragon Ball in futuro".

In ultimo, vi lasciamo con gli spoiler del capitolo 78 di Dragon Ball Super, ricordandovi che potete leggere gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super su Manga Plus.