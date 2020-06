Dragon Ball Z: Vegeta, Nappa e Radish tornano insieme in questa fan art

Una delle serie di Dragon Ball che i fan hanno amato più delle altre è certamente quella di Dragon Ball Z. Una serie che è stata capace di ammaliare generazioni di ragazzi in tutto il mondo, raccontando le eroiche vicende di Goku, dei terresti e dei Saiyan sopravvissuti alla distruzione del pianeta Vegeta da parte di Freezer.

Se attualmente i fan chiedono a gran voce una nuova saga di Dragon Ball Super sul Multiverso, noi guardiamo al passato e diciamo che, tra le varie saghe che hanno formato la seconda serie scritta e ideata da Toriyama, certamente quella dei Saiyan è stata tra le più apprezzate. Non solo perché abbiamo scoperto nuove cose sul passato di Goku che erano sempre rimaste celate e oscure, ma abbiamo fatto la conoscenza di nuovi personaggi come Nappa, Radish (fratello del nostro eroe) e per finire il principe Vegeta, colui che in futuro sarebbe entrato con forza nei cuori dei fan, fino a diventare uno dei personaggi principali della serie, proprio come sta accadendo attualmente in Dragon Ball Super.

Se Vegeta ha potuto riscattarsi nel corso del tempo, se ha avuto la possibilità di maturare e cambiare rispetto alla persona che era quando giunse sulla terra, lo stesso privilegio non lo ebbero Radish e Nappa che invece vennero uccisi quasi subito, all'inizio della saga. Alcuni si chiedono come sarebbero stati i due Saiyan se avessero potuto passare più tempo sulla Terra. Se sarebbero cambiati divenendo stretti alleati dei nostri eroi e se Goku e Radish avessero potuto instaurare un vero rapporto fraterno.

Ovviamente non avremmo mai queste risposte, come difficilmente potremmo rivedere Goku, Radish e Vegeta di nuovo insieme (l'ultimo sguardo su di loro lo abbiamo avuto nel film Dragon Ball Super: Broly), pertanto ci ha pensato l'artista di Twitter Emiya_kellyl a porne rimedio, realizzando una fan art che vede i tre Saiyan ancora insieme, nell'aldilà, quando Vegeta, per mano di Freezer, è passato a miglior vita.

