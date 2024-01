Dragon Ball Z: Vegeta e Nappa terrorizzano la Terra in una prestigiosa statua

Apparsi per la prima volta nella saga dei Saiyan di Dragon Ball Z, il principe Vegeta e Nappa sono stati tra i più feroci avversari affrontati da Goku e compagni fino a quel momento. I due invasori hanno saputo rappresentare al meglio la natura violenta e belligerante della razza aliena, e sono stati immortalati in una nuova statua da collezione.

Clouds Studio ha presentato, infatti, un’ottima replica del momento in cui Vegeta e Nappa arrivano sulla Terra a bordo delle loro Attack Ball, precisamente a East City, causando un enorme cratere e attirando centinaia di curiosi e spaventati passanti che poco dopo assisteranno alla loro sete di sangue e distruzione. Sfoggiando il suo orgoglioso ghigno Vegeta resta impassibile di fronte alla devastazione che Nappa non esita a scatenare in città. La scena è stata riproposta in maniera piuttosto fedele, con micro-dettagli per far intendere la dimensione dei danni causati in pochi istanti dai poteri dei Saiyan, raffigurati con un’attenzione maniacale alla resa dei particolari, come le vene sulle braccia di Nappa, o le pieghe sulla tuta da battaglia di Vegeta.

Disponibile in due versioni differenti, in scala 1:6 e in scala 1:4, e con o senza base, la figure è già diventata disponibile su diversi store online e se volete aggiungerla alla vostra collezione i prezzi di riferimento sono: 555 euro per la versione base in scala 1:6, 755 euro per quella in scala 1:4, e rispettivamente 640 e 859 euro con l’aggiunta della base nera col logo di Dragon Ball Z che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina.

