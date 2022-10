Dragon Ball Z: tutte le volte che Vegeta ha negato la forza di Gohan

Akira Toriyama voleva fare di Gohan il nuovo protagonista di Dragon Ball Z, sfruttando così l'eredità di Goku per fare di suo figlio il prossimo eroe a difesa della Terra. Questo alla fine non si è avverato, visto un cambio di programma in corso d'opera, tuttavia la forza del giovane guerriero è sempre stata riconosciuta?

Solo recentemente Gohan è tornato protagonista grazie all'ultimo film di DB Super, pellicola che ha raccolto un ottimo successo in rete tanto che i fan si augurano di rivedere il figlio di Goku anche nel manga di Toyotaro.

Ad ogni modo, un elemento interessante all'interno dell'opera di Akira Toriyama riguarda proprio la figura di Vegeta che prima della Saga di Majin Buu, dunque fino al cambio di rotta da parte del sensei, aveva in più occasioni minimizzato il potenziale di Gohan finché non venne drasticamente smentito, un'ultima volta, contro Cell. Si tratta paradossalmente di un modo nel quale il Principe dei Saiyan tenta di negare il potenziale del giovane guerriero che presto sarà destinato ad accettare e a riconoscere in lui un combattente straordinario e potenzialmente addirittura superiore. Proprio durante la Saga di Majin Buu, difatti, sarà proprio Vegeta a sottolineare le capacità del figlio del suo acerrimo rivale.

