Dragon Ball Z, Vegeta Oozaru nella figure di ZBC Studio da oltre 500 euro

La prima apparizione di Vegeta in Dragon Ball Z fu caratterizzata da uno degli scontri più epici della saga, ovvero il primo confronto tra il Principe dei Saiyan e Goku. Il protagonista non fu abbastanza potente da rivaleggiare l'avversario, soprattutto dopo che quest'ultimo sfruttò la forma Oozaru.

La potente forma Oozaru era uno degli assi nella manica della razza Saiyan, un sistema che sfruttava la luna piena e la coda per trasformare gli individui della specie in enormi e micidiali scimmioni in grado di distruggere in poche ore ciascuna forma di vita in un pianeta. Servendosi di questo asso, Vegeta cerò di sconfiggere Goku una volta per tutte, riuscendo a metterlo in poco tempo fuori gioco e totalmente impossibilitato a muoversi.

E proprio a questo personaggio ZBC Studio ha realizzato un modellino in scala, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia, che ritrae proprio Vegeta in forma Oozaru, con la tuta a brandelli, mentre sta per scagliare un attacco micidiale. La statuetta in questione, dalle dimensioni di 60 x 34 x 40 (in cm), è già disponibile al preordine al costo totale di 520 euro, di cui 100 da scalare in fase di prenotazione. La consegna, invece, si farà attendere fino al primo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.