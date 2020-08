Dragon Ball Z: Vegeta prende vita con uno straordinario cosplay femminile

La serie di Dragon Ball Z ci ha mostrato molti personaggi, i loro cambiamenti nel corso delle saghe che persistono tuttora nella più recente Dragon Ball Super. Un esempio è sicuramente il Principe dei Saiyan, giunto inizialmente sulla Terra per conquistarla e affermare la sua superiorità su Kakaroth, per poi diventare un alleato dei Guerrieri Z.

In tutte le avventure mostrate finora, anche quelle non canoniche, abbiamo visto moltissime forme diverse sia per Goku che Vegeta, come il nuovo SSJ4 apparso su Super Dragon Ball Heroes, che hanno contribuito a rendere sempre meno importante la prima, storica, trasformazione in Super Saiyan.

Proprio per questo motivo una fan della serie ha voluto vestire i panni di Vegeta Super Saiyan, come lo abbiamo visto nella saga di Majin Bu, con una tuta interamente blu, senza la corazza tipica dei Saiyan. Potete vedere il cosplay nel post di @uniastrounaut, riportato in fondo alla pagina. Nonostante non sia una delle interpretazioni più fedeli nel design, la resa dei capelli del Super Saiyan e il colore acceso delle lenti a contatto rendono incredibile il risultato complessivo.

Ricordiamo che Vegeta ha ottenuto una fantastica statua da collezione, e che dopo anni dalla conclusione di Dragon Ball Z, è stato trovato un interessante Easter Egg riguardante Gohan.