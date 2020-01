Dragon Ball Z: Vegeta prepara il Galick Gun nel nuovo Funko Pop di Chalice Collectibles

Buone notizie per tutti i fan di Dragon Ball perché Chalice Collectibles, una delle principali aziende statunitensi responsabile per la distribuzione dei Funko Pop, ha finalmente lanciato sul mercato un nuovo prodotto dedicato a Vegeta. Il pupazzetto mostra il principe dei Saiyan mentre utilizza uno dei suoi iconici attacchi: il Galik Gun.

Il sito ufficiale, consultabile cliccando sul link reperibile in calce all'articolo, ha fissato a $20 il prezzo per un Funko Pop e a $90 quello per l'acquisto del bundle da 6. Come sempre, acquistando il pupazzetto avrete circa il 15% possibilità di ricevere la versione "Chase", una ricercatissima variante metallica prodotta dall'azienda madre Funko!.

Il prodotto verrà spedito nel mese di marzo sul suolo americano, mentre ancora non sono state chiarite le modalità di spedizione in territorio europeo. In tutti i casi, il Funko Pop verrà verisimilmente messo in vendita su Ebay nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui foste fan di Vegeta inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa bellissima fan art pubblicata qualche giorno fa e all'ormai storico Funko Pop di Dragon Ball da 2260 dollari.