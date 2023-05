Dragon Ball Z: Vegeta si scatena contro Broly in un'imponente figure da 1200 euro

Uscito nel 1993, Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda, ottavo film della serie, portava per la prima volta sullo schermo un personaggio inedito: il Saiyan Broly. Riscritto in seguito per essere inserito nel canone della serie, Broly si è dimostrato un avversario straordinario, superiore a Vegeta, come nella nuova figure di Revenge Studio.

Ambientata durante la saga di Cell, precisamente qualche giorno prima dell’inizio del torneo organizzato dall’androide, la pellicola presenta la grande minaccia della furia del Super Saiyan della Leggenda, e nel corso degli eventi principali tutti i protagonisti tentano in qualche modo di fermarlo. Anche il Principe dei Saiyan in persona scatena la sua potenza trasformandosi e scagliandosi contro Broly, ormai senza più controllo, per venire facilmente respinto.

La sequenza dell’assalto di Vegeta è stata ricreata in un’incredibile figure da collezione, alta 80 centimetri e caratterizzata da una maniacale cura nel riproporre i design dei due personaggi. Come potete vedere anche dalle immagini riportate in fondo alla pagina, Broly è enorme rispetto al minuto Vegeta, il quale tenta comunque di contrastarlo colpendolo sul volto. Grazie all’inserimento di volti e dettagli intercambiabili si possono rappresentare i diversi momenti della scena, dal coraggio di Vegeta fino alla comprensione della forza del suo avversario.

In arrivo sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 1190 euro. Diteci cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per concludere, ecco un simpatico video di una palestra a tema Dragon Ball, e un inquietante cosplay femminile di Freezer.