Dragon Ball Z: Vegeta VS C18 in un cosplay molto creativo

La saga degli androidi non iniziò molto bene per i protagonisti che dovettero rinunciare subito a Goku per la malattia al cuore anticipata da Trunks, e non continuò poi molto meglio con il risveglio dei due androidi C17 e C18. I nuovi nemici di Dragon Ball Z sembravano imbattibile e costrinsero i protagonisti a una tremenda disfatta.

Abbiamo visto tanti cosplay di C17 e C18, sia in coppia che solitari. Dopo un breve periodo di ambientamento nella saga, i due sono diventati parte integrante del mondo di Dragon Ball e quindi sono molti riprodotti dai fan. La maggior parte delle foto si concentra però su pose statiche, mentre ultimamente il cosplayer Dorkside ha deciso di ritrarre C18 in un altro modo, in compagnia di Vegeta.

Lo scontro tra C18 e Vegeta in Dragon Ball Z diventa un cosplay con un momento in particolare. Una delle più immortalate è la scena in cui C18 scaglia un calcio potente e feroce al principe dei saiyan, colpendolo al braccio e al busto. Facendosi accompagnare dalla cosplayer Darkmatter, la foto che potete trovare alla fonte mostra questo micidiale attacco della cyborg bionda. Cosa ne pensate di questa interpretazione che ha messo in scena un cosplay di uno scontro di Dragon Ball Z?

Potete trovare anche un classico cosplay di C18 preparato dalla russa MK Ays.