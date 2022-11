Dragon Ball Z: Vegeth e Gogeta indossano gli abiti di Goku e Vegeta in questa fan-art

La mitologia di Akira Toriyama si è arricchita in Dragon Ball Z del sistema delle fusioni, un metodo con il quale i nostri eroi possono diventare ancora più potenti unendo i propri corpi per dare vita ad una nuova entità. Ma come apparirebbero quei personaggi con un outfit diverso?

La community di Dragon Ball ha spesso dibattuto su chi sia più forte tra Gogeta e Vegeth, due personalità dal carattere diverso ma altrettanto potenti. La prima è caratterizzata dall'unione tra Goku e Vegeta attraverso la danza del Pianeta Metamor mentre la seconda, invece, è una fusione che si realizza indossando gli orecchini potara.

Entrambi portano dei vantaggi e dei svantaggi, tuttavia il risultato culmina nell'apparizione di un personaggio completamente diverso dai due guerrieri iniziali. A tal proposito, recentemente un artista ha provato a reinterpretare l'aspetto delle fusioni in questione con gli outflit classici dei protagonsiti. La rappresentazione grafica, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra così Vegeth con la tuta di Vegeta e Gogeta con quella classica di Goku.

E voi cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piacciono i due micidiali combattenti con quelle classiche divise? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.