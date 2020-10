Dragon Ball Z: Vegeth si scatena nell'epica figure di Last Sleep Studio

Le Fusion introdotte con Dragon Ball Z hanno permesso a Goku e Vegeta di superare i propri limiti e diventare un'unica persona più potente che mai. Nonostante la solita diatriba tra Vegeth e Gogeta, i due continuano ad affascinare il pubblico a fronte di una presenza sul piccolo e grande schermo col contagocce.

Se Gogeta ha ricevuto un discreto screentime in Dragon Ball Super: Broly, l'apparizione di Vegeth nella saga di Black è stata a malapena soddisfacente. Eppure, quel poco è bastato alla community per ammirare la fusione potara nello stadio di Super Saiyan Blue. Anche se non è sicuro se il personaggio possa tornare o meno nel futuro del franchise, il potente eroe è un'icona di Dragon Ball Z, complice soprattutto la sua splendida battaglia contro Majin Buu.

A tal proposito, Last Sleep Studio ha voluto omaggiare il personaggio in questione in un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, caratterizzato dalla Fusion che emerge da una spirale di energia composta da Goku e Vegeta. La statuetta, proposta in due varianti in scala 1/6 e 1/4, è disponibile al prezzo rispettivamente di 580 e 780 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è prevista per il corso del 2021. Una cifra di certo non proprio economica, ma in parte giustificata dall'elevata qualità della riproduzione del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.