Dragon Ball Z: Vegeth contro Super Buu nella figure di KD Studio

Tra i villain di Dragon Ball Z con cui i nostri eroi hanno avuto a che fare spicca sicuramente Majin Buu, l'antagonista color rosa che ha messa a dura prova i protagonisti grazie alla sua abilità di assorbire i guerrieri per diventare via via sempre più forte.

La versione più forte del personaggio è senza alcun dubbio quella dopo aver assorbito Gohan, parola del producer di Dragon Ball Z, Takao Koyama. Grazie alle abilità del figlio di Goku, divenuto potentissimo dopo l'aiuto di Kaioshin il Sommo, Super Buu è riuscito a sopraffare tutti i suoi avversari e a costringere così Goku e Vegeta ad utilizzare gli orecchini potara per fondersi insieme.

Vegeth, nato dalla loro fusione, si rivelò essere un potentissimo guerriero tanto da ribaltare l'esito dello scontro ad una velocità impressionante. E proprio all'eroe KD Studio ha voluto dedicare un modellino in scala alto ben 66cm, lo stesso che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce, che immagina Vegeth mentre scaglia un calcio dritto al volto di Super Buu. La statuetta, complice anche l'attenzione ai dettagli, è disponibile al preordine con un acconto di 300 euro di cui ulteriori 795 da saldare al momento della spedizione tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.