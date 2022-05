Dragon Ball Z, Vegeth tiene in mano il corno di Majin Bu nella figure di Kidult Studio

Uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Z è senza ombra di dubbio Vegeth. La fusione di Goku e Vegeta fa la sua comparsa nella saga di Majin Bu per poter sconfiggere Super Buu dopo che ha assorbito Gohan. Goku e Vegeta indossano quindi i potara donati loro dai Kaioshin e, attratti da una misteriosa forza, fondono i loro corpi per dare vita a un guerriero formidabile.

Soltanto i succhi gastrici dello stomaco di Majin Bu riescono a sciogliere la fusione dei due Saiyan, che tornano ai loro corpi originali. Vegeth, seppur abbia preso parte per poco tempo alla battaglia con Bu, è rimasto nei cuori dei fan grazie alla sua forza straordinaria e alla sicurezza nei suoi mezzi.

Attraverso un tweet, @MajinStore ha annunciato l'apertura dei preordini della nuova figure di Vegeth. La statuetta, realizzata da Kidult Studio, è disponibile in scala 1/6 (33 cm) al prezzo totale di 175€ o 1/4 (50 cm) al prezzo totale di 260€. Per preordinarle è necessario versare un acconto iniziale di 50€ per la figure più piccola, mentre per la più grande saranno necessari 80€. La figure dovrebbe essere resa disponibile in un periodo compreso tra ottobre 2022 e febbraio 2023.

Ma guardiamo più da vicino la figure di Vegeth: la fusione di Goku e Vegeta si presenta nei suoi classici abiti su un piedistallo con il logo di Dragon Ball Z. In una mano tiene il corno di Majin Bu, mentre con il pollice dell'altra indica sé stesso. Il volto di Vegeth può essere cambiato dalla sua versione normale a quella Super Saiyan.

Il mondo delle figure di Dragon Ball Z è vastissimo, e questa di Vegeth si va ad aggiungere alle ultime due uscite: la figure di Cooler di NCC Collectibles e la figure di Majin Buu di Buu Studio in scala reale da più di 3000 euro.