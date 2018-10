Dragon Ball Z: Vegito avrà un suo personalissimo Funko Pop

Dragon Ball è una delle serie tra le più conosciute al mondo. A dimostrazione di ciò, oltre alla sua longevità e a film in uscita come “Dragon Ball Super: Broly”, vi è tutta una serie di gadget per i fan. Funko, a proposito, ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo Funko Pop a tema: Vegito.

Archonia US ha aperto i pre-order per il Funko Pop in questione, che potrà essere preso per circa $15. I preordini verranno spediti quest'inverno. La data di disponibilità stimata è compresa tra l’1 e il 15 dicembre. L’oggetto sarà un’esclusiva di Archonia, un web shop che si occupa di fumetti e prodotti di cultura pop, specializzato, principalmente, in manga e anime.

Vegito, come si può vedere dalla foto, indossa i suoi classici indumenti color blu e arancio. Alle orecchie porta poi, ovviamente, gli Orecchini Potara, senza i quali Vegito non potrebbe esistere.

Ovviamente Vegito non è l’unico dei personaggi che si sono fusi nella serie di Akira Toriyama ad essere stato realizzato da Funko. Qualche tempo fa, infatti, era uscito il Funko Pop della fusione tra Goten e Trunks: Gotenks.

Sapevate che Funko aveva annunciato, non molto tempo fa, altre uscite a tema Dragon Ball per celebrare il Comic Con di New York?

Funko, inoltre, non è l’unica compagnia che realizza merchandise di Dragon Ball. Avete visto le sneakers di Adidas dedicate a Vegeta?