Dragon Ball Z: quanto è veloce realmente Goku? Una stima dai dati ufficiali

Provare a studiare quanto sia realmente veloce Goku non è molto semplice, eppure una stima è possibile analizzarla attraverso i dati ufficiali che Toriyama e TOEI Animation hanno introdotto all'interno di Dragon Ball Z. Proviamo dunque ad analizzare quanto velocemente può viaggiare il nostro eroe.

Prima di cominciare, vi rimandiamo ad un'altra analisi dello stesso tipo, ovvero quella della velocità delle navicelle saiyan. Per comprendere quanto sia veloce Goku dobbiamo tornare indietro, alla saga dei Saiyan. Sappiamo che la distanza del Serpentone è di circa 1 milione di Km e che Goku impiega 177 giorni all'andata e appena 28 al ritorno. Soffermandoci su quest'ultimo dato, e dimezzando la lunghezza del Serpentone poiché al ritorno taglia la strada volando, il protagonista percorre circa 18mila Km al giorno con un livello di potere di circa 5000. Possiamo individuare persino la velocità media ogni 1000 livelli di potere che si attesta intorno a circa 3,5mila Km o 150Km/h.

Considerando che il livello di potere di Goku SSJ3, durante la saga di Majin Buu, si attesta intorno ai 450 milioni e che per ogni 1000 livelli la velocità cambia di 3,5mila km, allora con il terzo stadio del Super Saiyan Goku avrebbe potuto percorrere in un giorno qualcosa come 1,5x10^9 Km o poco meno di 66 milioni di Km/h. Mica male.

Ovviamente si tratta solamente di stime ma che comunque possono dare un'idea, in linea teorica e generica, della velocità del protagonista. E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.