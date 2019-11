Dragon Ball Z: quanto sono veloci le astronavi dei Saiyan? Parla la fisica

Il geniale Akira Toriyama, celebre autore di Dragon Ball, ha creato, letteralmente, una moltitudine di universi collegati al suo maestoso franchise. Lo spazio, infatti, diventa il luogo dalla quale moltissimi nemici approdano sulla Terra a minacciare la pace comune. Ma come arrivano sul Pianeta Azzurro queste minacce?

La saga di Dragon Ball Z, amata in tutto il mondo da grandi e bambini, fece da trampolino di lancio a un'opera destinata a diventare un cult di massa. L'arrivo di Vegeta e Nappa a bordo di piccole astronavi saiyan, a seguito della dipartita di Radish, innescò una catena di eventi che permise a Goku di allenarsi e diventare sempre più potente.

Un fan della saga, dunque, ha provato ad analizzare le velocità di queste navi spaziali aliene attraverso la fisica, spiegando il fenomeno con l'ausilio della scienza, proprio come accaduto recentemente con la Naruto Run. Il risultato, che potete seguire tramite i calcoli riportati in calce alla notizia, ha evidenziato come l'astronave saiyan proceda a una velocità media di 1,6x10^16 km/h. La controparte namecciana, invece, procede leggermente più lentamente, con una velocità media di 2,8x10^15 km/h. Sempre nel post reddit di shlam 16, inoltre, grazie ai dati riportati dal manga è stato possibile individuare la distanza effettiva Terra-Nameck, situato a oltre 213 anni luce di lontananza.

